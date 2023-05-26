إصابة شخص فى حادث تصادم دراجة نارية مع ترويسكل بالفيوم

استقبل مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، مُصابًا بارتجاج في المخ وجرح قطعي في الرأس، إثر تصادم دراجة النارية الذي يستقلها بأخرى ترويسكل على الطريق الدائري بدائرة مركز الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث اصطدام دراجة نارية مع ترويسكل على الطريق الدائري وإصابة شخص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم، وتبين من خلال المعاينة الأولية إصابة شاب يدعى محمود علي عبد العزيز، 37 سنة بإصابات متنوعة ارتجاج في المخ وجرح قطعي في الرأس ومقيم بقرية منشأة عبدالله.

وجرى نقل المصاب بسيارة مرفق الإسعاف إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.