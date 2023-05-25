الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الدستور" تحصد جائزة المسابقة الرمضانية بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

مراسل جريدة الدستور
مراسل جريدة الدستور بالإسكندرية

حصدت "الدستور" جائزة المسابقة الرمضانية بنقابة الصحفيين الفرعية بمحافظة الإسكندرية، حيث فاز الزميل الصحفي مصطفى فتحي مراسل الجريدة بالمحافظة بجائزة المسابقة الرمضانية بين 10 فائزين تم اختيارهم بالقرعة العلنية بمقر النقابة الفرعية بوسط المدينة.

وسلم جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، جوائز المسابقة الرمضانية للصحفيين الفائزين بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، والتي أشرفت عليها شيرين العقاد عضو مجلس النقابة الفرعية.

وأجريت القرعة العلنية لسحب أسماء الفائزين الذين أجابوا بشكل صحيح على أسئلة المسابقة التي تضمنت 30 سؤالًا على مدار شهر رمضان المبارك.

وسحب أسماء الفائزين 4 من أبناء الصحفيين والصحفيات، وكان الاختيار الأول بالقرعة العلنية بفوز الزميل مصطفى فتحي مراسل جريدة الدستور بالإسكندرية، كما فاز 9 أسماء آخرين من صحفيي المحافظة من صحف ومواقع متنوعة.

جاء ذلك بحضور كل من رزق الطرابيشي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وشوكت سعد وكيل النقابة الفرعية، وهاني العوضي سكرتير النقابة الفرعية، وهدى الساعاتي عضو المجلس، وعدد كبير من الزملاء الصحفيين بالمحافظة.

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الدستور جائزة المسابقة الرمضانية نقابة الصحفيين الفرعية 10فائزين مراسل جريدة الدستور بالإسكندرية

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