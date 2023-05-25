الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

احتفالًا بمرور 43 عامًا على تأسيسها.. معلومات مهمة عن تأسيس إيبارشية طما

كنيسة
كنيسة

تحتفل اليوم الخميس 25 مايو مطرانية  الأقباط الأرثوذكس بطما بالعيد الثالث والأربعون لتأسيس كرسي الإيبارشية في العصر الحديث.

وبحسب بيان إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس الصادر اليوم، كانت مدينة طما خاضعة للراحل الأنبا مرقس مطران أبوتيج وطما وطهطا.

 وتقول إيبارشية طما للأقباط الإرثوذكس في بيانها اليوم، أنه عقب رحيل الأب المطران وفي عهد البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث، البطريرك رقم 116 في تاريخ البطاركة الأرثوذكسية تم تقسيم مطرانية أبوتيج وطما وطهطا لثلاث إيبارشيات مستقلة لتصبح مدينة طما إيبارشية مستقلة بسيامة الأنبا فام مطرانها الراحل.

وتضيف الإيبارشية في بيانها الصادر اليوم: يعد الأنبا فام هو الأسقف الأول ومؤسس كرسي إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس عام 1980.

ويؤكد البيان الصادر اليوم أنه قد أهتم الأنبا فام خلال فترة أسقفيته المقدسة بنشر الإيمان والتعليم في جميع أنحاء المدينة وقام ببناء كنائس عديدة ورسامة الآباء الكهنة للخدمة.

وشيد الأنبا فام مطران طما الراحل، دير القديس القمص يسي ميخائيل بطما وغيرها من الأمور الرعوية والاجتماعية المتعددة.

ويستكمل بيان الإيبارشية أنه كانت خدمة الأنبا فام مملؤة بالتعب والسهر والدموع وصلوات من أجل شعب هذه الإيبارشية المحبة لله.

واختتم بيان إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، نطلب من الله أن يحفظ لنا حياة وقيام أبينا الأسقف المكرم الأنبا إسحق وينعم عليه بالعمر الطويل والحياة الهادئة السالمة من أجل بنيان كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية.

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