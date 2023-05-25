الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة: الحوار الوطني شهد إجماعًا على ضرورة تعديل قانون التعليم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

 قالت الدكتورة إسراء علي، الباحثة في برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر، إن مناقشات “التعليم قبل الجامعي” ضمن الحوار الوطني، شهدت إجماعًا كبيرًا من المشاركين على ضرورة تعديل قانون التعليم، وتحديدًا فيما يخص ترقية المعلم ومنظومة الحافز والأداء.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن الجميع أوصوا بتحرير التعليم الفني من قيود التمويل والسماح لشركات كبرى بتمويل المدارس، ووجود مصنع بكل مدرسة، وتعديل التخصصات حسب طبيعة المحافظة التي بها المدرسة. 

مصر بدأت طريقا طويلا بتأهيل مدارس التعليم الفني

وأوضحت أن مصر بدأت طريقا طويلا لتأهيل مدارس التعليم الفني، بدايًة من تدخل الشريك الصناعي في المدارس من خلال تجربة المدارس التطبيقية التكنولوجية، وأصبح الشريك الصناعي يشارك في تهيئة خريج هذه المدارس لسوق العمل فنيا وعلميا. 

وذكرت أن “التابلت” الذي وفرته الدولة للتعليم الثانوي قصرته على التقييم فقط، أي اختبارات نهاية العام، وكان لا بد أن يكون هو أساس عملية التعليم نفسها عبر تنمية مهارات البحث، بخاصة أن البنية التكنولوجية في مصر جيدة جدا.

الحوار الوطنى تعديل قانون التعليم مصر ترقية المعلم التعليم الفنى تحرير التعليم الفني

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