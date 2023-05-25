الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 طلاب فى انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوى الغربى بالمنيا

إصابة 3 طلاب
إصابة 3 طلاب

أصيب 3 طلاب، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط بمركز مغاغة في أقصى شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة، وتم نقلهم لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم 9317 ن ا د، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية برطباط بمركز مغاغة في شمال المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: محمود حميدة أبوالحسن 22 عامًا، محمد أحمد مرزوق 11 عامًا، أحمد عبدالناصر مرزوق 24 عامًا، جميعهم طلاب يقيمون في مركز مغاغة، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث بالطريق الصحراوي الغربي وتسيير الحركة، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا إصابة 3 طلاب انقلال سيارة ميكروباص الصحراوي الغربي بمدخل قرية برطباط بمغاغة اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

"التصديري للحاصلات" يُصدر ضوابط الحجر الزراعي لمصدري الموالح

الداخلية تكشف تفاصيل تمكين شخص من فيلا بحكم قضائى فى القليوبية

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق الفيوم

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية