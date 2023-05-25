إصابة 3 طلاب فى انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوى الغربى بالمنيا

أصيب 3 طلاب، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية برطباط بمركز مغاغة في أقصى شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة، وتم نقلهم لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم 9317 ن ا د، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية برطباط بمركز مغاغة في شمال المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: محمود حميدة أبوالحسن 22 عامًا، محمد أحمد مرزوق 11 عامًا، أحمد عبدالناصر مرزوق 24 عامًا، جميعهم طلاب يقيمون في مركز مغاغة، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث بالطريق الصحراوي الغربي وتسيير الحركة، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.