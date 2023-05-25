الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير شئون روسية: الصين لا تريد إطالة أمد الحرب الأوكرانية لأنها الخاسرة

ديمتري بريجع
ديمتري بريجع

قال ديمتري بريجع، خبير بالشئون الروسية، إن التبادل التجاري الروسي والصيني زاد بمعدل 70%، مشيرًا إلى أن استخدام العملة المحلية بينهما من شأنه تحسين الروبل الروسي بعد العقوبات التي فرضت على روسيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تحاول تخطي العقوبات الاقتصادية بالتعاون مع ما تسميها الدول الصديقة خاصة بعد مغادرة الشركات الأمريكية والأوروبية لها.

وأشار "بريجع"، إلى أن روسيا بعد حرمانها من نظام سويفت، تسعى لاستخدام النظام الصيني في الداخل وفي بنوكها الرئيسية حتى تساعد على التعاون بين الدولتين.

وأكد أن الصين لا تريد إطالة أمد الحرب الأوكرانية، لأنها الخاسرة فالصين رغم أنها شريك مهم لروسيا، إلا أنها تريد الحفاظ على الغرب لأنه مورد تجاري مهم أكثر من روسيا.

خبير بالشئون الروسية الصين الحرب الأوكرانية روسيا نظام سويفت النظام الصيني

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