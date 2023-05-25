إنقاذ حياة رضيع من اختناق بسبب ابتلاع قطع سوداني بمستشفى جامعة بنها

تمكن الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار وبإشراف الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفيات جامعة بنها من إنقاذ حياة رضيع ابتلع 4 قطع كاملة من السوداني سقطت في القصبة الهوائية أدت لاختناقه وكاد أن يلفظ أنفاسه الأخيرة

أكد الدكتور عمرو صلاح الدخاخني مدير مستشفيات جامعة بنها أن ذلك ضمن مجموعة من العمليات أجراها قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، حيث تم استخراج 4 قطع كاملة من السوداني من القصبة الهوائية لرضيع أدت لاختناقه وتم إنقاذه.