مرتضى منصور يرتدى ميدالية إفريقيا خلال مؤتمره الصحفى بنادى الزمالك

قلدت مايا كابتن فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، مرتضى منصور ميدالية البطولة الإفريقية، التي فازت بها الفريق الفترة الماضية، وارتدى منصور الميدالية خلال مؤتمره الصحفي الذي يعقد حالياً بنادي الزمالك.

وكان منصور قد أعلن أول أمس عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك، عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس، لتوضيح بعض الأمور المهمة التي تخص أعضاء الجمعية العمومية، ومصير الفرق الرياضية بالنادي، والخطوات القادمة لعودته رئيسا لمجلس الإدارة بعد قرار عزله من جانب وزارة الشباب والرياضة.