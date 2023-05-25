الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بأبوقرقاص بالمنيا

تصادم سيارة
تصادم سيارة

أصيب شخصان إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية بطريق قرية الكرم في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام السيارة رقم 9243 ن ب ر، ملاكي، بالدراجة البخارية رقم 9328 ن ب ع، بطريق قرية الكرم في مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمد نادي حسن 18 عامًا، إبراهيم محمد عبد العاطي 18 عامًا، يقيمان في مركز أبو قرقاص، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارة الملاكي والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا إصابة شخصين تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية طريق قرية الكرم بابوقرقاص اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

الداخلية تكشف تفاصيل تمكين شخص من فيلا بحكم قضائى فى القليوبية

"التصديري للحاصلات" يُصدر ضوابط الحجر الزراعي لمصدري الموالح

إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل على طريق الفيوم

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمي".. عيد الاستقلال.. 77 عاما من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية