إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بأبوقرقاص بالمنيا

أصيب شخصان إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية بطريق قرية الكرم في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام السيارة رقم 9243 ن ب ر، ملاكي، بالدراجة البخارية رقم 9328 ن ب ع، بطريق قرية الكرم في مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمد نادي حسن 18 عامًا، إبراهيم محمد عبد العاطي 18 عامًا، يقيمان في مركز أبو قرقاص، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارة الملاكي والدراجة البخارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.