الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسي تاو يغيب عن مران الأهلى وشكوك حول لحاقه بمباراة الطلائع

بيرسي تاو
بيرسي تاو

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، غياب الدولي الجنوب أفريقي بيرسي تاو قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في تمام الثامنة مساء غد الجمعة على ستاد الكلية الحربية، ضمن الجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

وغاب بيرسي تاو عن المشاركة في مران الأهلي مساء اليوم، واكتفى بإجراء تدريبات منفردة في الجيم.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي لحسم موقفه النهائي بشأن مشاركته في مباراة طلائع الجيش من عدمه.

في السياق ذاته، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو للاعبين استمرت قرابة نصف ساعة قبل انطلاق المران الجماعي.

وحرص المدرب السويسري على الاجتماع مع اللاعبين للحديث عن مباراة الغد وبعض الأمور الخاصة بالمباراة.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًا قويًا للاعبين في بداية فقرات التدريب، استمر لمدة نصف ساعة.

وأدى ثلاثي حراس المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال تدريبات بدنية وفنية تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم كولر مران الفريق، بجانب من التدريبات التكتيكية وتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

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