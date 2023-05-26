الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد افتتاح السيسى مجمع مصانع له.. معلومات لا تعرفها عن معدن الكوارتز؟

مصنع إنتاج الكوارتز
مصنع إنتاج الكوارتز

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، مجمع مصانع لإنتاج معدن الكوارتز في العين السخنة، سرعان ما تزايدت عمليات البحث عن ماهية معدن الكوارتز وكيفية التمييز بينه وبين المعادن الأخرى، وأهميته.

يُعد معدن الكوارتز من أكثر المعادن شيوعًا في القشرة الأرضية، حيث يتكون بشكل أساسي من السيليكا، وشكله بلوري سداسي محدد.

ويوجد معدن الكوارتز في جميع أنواع الصخور سواء النارية، والرسوبية، والمتحولة، ويقول علماء الجيولوجيا، إن الكوارتز يتوفر في شكلين أساسيين، الأول الكوارتز كبير البلورات، حيث يتكون من بلورات مرئية، وهذا هو الأكثر شيوعًا.

أما النوع الثاني هو الكوارتز ذو البلورات المجهرية، حيث يتكون من تجمعات كبيرة ومضغوطة من البلورات المجهرية لمعدن الكوارتز، وأقرب الأمثلة عليه هو العقيق، والصوان.

يشكل معدن الكواترز 98% من كل بيئة جيولوجية على وجه الأرض ويعتبر المعدن الأساسي المشكل لجميع أنواع الصخور في القشرة الأرضية. 

يُشبهّه علماء الجيولوجيا بأنه مماثل لمعدن الكريبتوكريستالين وهو نوع من البلورات الصغيرة جدا لا يمكن رؤيتها حتى بواسطة المجهر، وتتضمن الأحجار شبه الكريمة المستخدمة لأغراض لزينة.

في أي شيء يستخدم الكوارتز؟

الكوارتز يعتبر مصدر أساسي لصناعة الزجاج، كما أنه يدخل في تركيب النوافذ والأبواب والنظارات، فضلا عن أنه يتميز بخصائص كهربائية فريدة، لذلك يستخدم في المنتجات الإلكترونية.

ويستخدم رمل الكوارتز في صنع الطوب الحراري بسبب العالية للحرارة، كما يستخدم في صهر المعادن، حيث يتميز بمقاومة عالية للكسر، لذلك يستخدم في عمليات التكسير الهيدروليكي المستخدمة في صناعة البترول والغاز.

وضمن استخدامات رمل الكوارتز، أنه يدخل في صناعة المطاط والطلاء والمعجون، كما يدخل في صناعات السكك الحديدية والتعدين، فضلا عن استخدام رمال الكوارتز في ملاعب الجولف وملاعب الكرة الطائرة وملاعب البيسبول.

يعتبر رمل الكوارتز مادة أساسية في صناعة الأدوات والمعدات الترددية الدقيقة لحفظ الوقت، كما يمكنها نقل إشارات الراديو والتلفزيون بترددات دقيقة ومستقرة.

هناك استخدامات أخرى للكوارتز مثل، صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، وصناعة المواد الحرارية، وصناعة أدوات المختبرات الزجاجية.

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