ولادك يا مصر.. "الدستور" ترصد استعدادات أبطال الألعاب الفردية لـ«أوليمبياد باريس»

عدد كبير من أبطال مصر يسابقون الزمن وينحتون فى الصخر من أجل رفع علم مصر فى الأوليمبياد المقبلة «باريس ٢٠٢٤»، أبطال رفضوا الاستسلام للواقع الصعب، وتحدوا كل المتاعب والمشقة من أجل تحقيق الحلم المنتظر، حلم الوقوف على منصات التتويج فى أهم حدث رياضى عالمى.

أبطال كُثر لا تسمع لهم صوتًا، يعملون فى الخفاء ويسابقون الزمن لكى يكونوا جاهزين للتحدى الأكبر والأعظم فى المشهد الرياضى، فليس هناك أكبر وأعظم من منافسات الأوليمبياد، التى ينتظرها جميع الرياضيين فى شتى أنحاء العالم بفارغ الصبر.

فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» آخر استعدادات عدد من هؤلاء الأبطال، الذين ينحتون فى الصخر، بعيدًا عن «الشو» الإعلامى، فكل ما يهمهم هو عزف النشيد الوطنى لمصر فى أوليمبياد باريس.

سمر حمزة تعود من الاعتزال لكتابة التاريخ.. وتصبح أول مصرية متوجة فى المصارعة

قررت سمر حمزة فى لحظة ضعف إعلان اعتزالها لعبة المصارعة، عقب إخفاقها فى تحقيق أى إنجاز فى أوليمبياد طوكيو، قبل أن تعود من الاعتزال لإعادة كتابة تاريخ جديد، وتحقق الميدالية البرونزية فى بطولة العالم، لتكون أول مصرية تقف على منصات التتويج العالمية فى هذه اللعبة.

ولم يتوقف حلم «المرأة الحديدية» عند ذلك الحد، بل واصلت المشوار، لتفوز فى النسخة التالية من بطولة العالم بالميدالية الفضية، وتكون أول مصرية تصل للمباراة النهائية فى بطولة العالم.

وخلال مارس الماضى نجحت سمر حمزة فى اعتلاء صدارة التصنيف العالمى للمصارعة «وزن ٧٦ كجم»، وتحلم بمعانقة الذهب فى أوليمبياد باريس.

محمد مصطفى يرفض الاستسلام للإصابات

رفض المصارع محمد مصطفى الاستسلام للإصابات المتتالية التى طاردته فى الفترة الأخيرة، وأجبرته على الغياب عن عدة بطولات، أبرزها بطولة التصنيف التى أقيمت فى الإسكندرية خلال فبراير الماضى. ورغم كل هذه الظروف، عاد محمد مصطفى بقوة لتحقيق الميدالية الذهبية فى بطولة إستونيا الدولية، التى شارك فيها عدد كبير من أبطال اللعبة حول العالم، ليؤكد جاهزيته للتحديات المقبلة، وأولها بطولة العالم المؤهلة للمشاركة فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤، والتى يسعى من خلالها لتعويض إخفاقه فى أوليمبياد طوكيو، بعدما حقق خلالها المركز الخامس بسبب الإصابة.

سيف عيسى ينتصر على «قطع الركبة» ويستعد للمشاركة فى مونديال التايكوندو

لم يتوقف كثيرًا بعدما أصيب بقطع فى غضروف الركبة، وقال: «قدّر الله وما شاء فعل»، وعقب تماثله للشفاء وضع إسلام عيسى، بطل مصر فى التايكوندو، كل همه فى التدريبات للحاق بركب المتنافسين فى بطولات العالم.

ويستعد سيف عيسى، رفقة زملائه فى منتخب مصر، للمشاركة فى بطولة العالم للتايكوندو، التى تقام خلال الفترة من ٢٩ مايو الجارى وحتى ٤ يونيو المقبل، والتتويج باللقب الذى يحلم به جميع المشاركين، بالإضافة للحصول على نقاط التأهل لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤، فى ظل أن هذه البطولة هى أهم محطات التأهل الأوليمبى، والتى تمنح ١٤٠ نقطة لصاحب الميدالية الذهبية، و٨٤ نقطة للميدالية الفضية، و٥٠ نقطة للميدالية البرونزية.

سارة سمير ترفض عروض التجنيس خلال «أزمة إيقاف الأثقال»

تأهلت الرباعة سارة سمير للمشاركة فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ بعدما نجحت فى حصد ٣ ميداليات ذهبية بالبطولة الإفريقية فى تونس، ولم تتوقف عند ذلك الإنجاز، بل سجلت رقمًا قياسيًا باسمها فى وزن ٨١ كجم، لم يحققه أى لاعب آخر.

وقصة كفاح سارة سمير تستحق أن تُروى، فـ«فتاة الذهب» لم تستسلم عقب الإيقاف الذى تعرضت له لعبة رفع الأثقال فى مصر بقرار من الاتحاد الدولى بسبب أزمة المنشطات، ما حرمها من تحقيق ميدالية فى أوليمبياد طوكيو.

وفى هذه الأزمة رفضت «سارة» اللعب باسم أى دولة أخرى، ووضعت كل تركيزها فى التدريبات لكى تكون جاهزة عند أول مشاركة، وبالفعل لم تخيب الظن، وعانقت الذهب كعادتها فى بطولة إفريقيا، حتى احتلت المركز الثانى فى التصنيفين الأوليمبى والعالمى لوزن ٨١ كجم للاعبات رفع الأثقال، وينتظر منها الجميع ميدالية ملونة فى أوليمبياد باريس.

عزمى محيلبة يتوّج بذهبية الرماية فى بطولة العالم

عزمى محيلبة هو أول مصرى يتأهل للمشاركة فى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية ببطولة العالم للرماية فى كرواتيا، على حساب عدد من أبرز لاعبى الرماية فى العالم.

«محيلبة» لم يستسلم للصعوبات التى واجهته فى بطولة العالم، وتحدى الجميع، وعلى رأسهم الأمريكى ينسنت هانكوك، صاحب الميدالية الذهبية فى أوليمبياد طوكيو، والسويدى ستيفان نيلسون، أحد أبرز اللاعبين الكبار فى هذه الرياضة على مستوى العالم، لينجح فى التتويج بالميدالية الذهبية ورفع علم مصر، ويصبح أول رياضييها تأهلًا للمشاركة فى أوليمبياد باريس.