قناة الناس| أمين الفتوى: الإحسان ليس قاصرًا على المسلم فقط بل يشمل جميع الناس (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حق الجوار من الأمور التي رغّب فيها الشرع الشريف، مؤكدًا أن الإحسان إلى الجار ليس قاصرًا على الجار المسلم، بل الإنسان المسلم مطالب بالإحسان إلى على أي جار دون النظر إلى ديناته.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الخميس، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر بالقول والفعل في الإحسان إلى الجار، وأخذ الصحابة أيضًا هذا الأمر من الرسول.

وأوضح أمين الفتوى، أن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنه، أخذ من الرسول الحديث القائل “ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه”، فعندما كان يذبح شاه يقول لأهل بيته “أهديتم لجارنا اليهودي” وكررها ثلاث مرات لأنه فهم من الرسول أن الإحسان إلى الجار ليس قاصرًا على المسلم فقط، بل يشمل جميع الناس.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.