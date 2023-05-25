القبض على المتهم بقتل زوجته إثر خلافات زوجية بينهما فى أسوان

نجح ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو في محافظة أسوان، برئاسة المقدم محمود حامد رئيس المباحث، مساء اليوم، في القبض على المتهم بقتل زوجته، إثر خلافات زوجية بينهما، وذلك بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز.

وتمت إجراءات إيداع جثة هامدة لسيدة تدعى "أسماء. م. ج. أ"، تبلغ من العمر 18 عامًا، لفظت أنفاسها الأخيرة على يد زوجها بواسطة آلة حادة تحت تصرف النيابة العامة.

وجار عرض جثة السيدة التي لقيت مصرعها على يد زوجها على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمها بعدها إلى ذويها بعد التصريح الخاص بالدفن.

وتعود التفاصيل إلى تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، برئاسة المقدم محمود حامد رئيس المباحث، إخطارًا يفيد بمصرع مصرع سيدة علي يد زوجها، بآلة حادة إثر خلافات زوجية بينهم، وذلك بعزبة العرب بقرية العباسية التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول الأسباب وراء الواقعة والقبض علي المتهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.