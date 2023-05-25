مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية يستعرض أنشطة الكليات

أكد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية أثناء انعقاد الامتحانات ضمن استعداد الجامعة للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة ماجدة الشاذلي، عضو المجلس ومقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، حول التمكين الاقتصادي وتدريب المرأة، وكذلك استعدادات جامعة الإسكندرية للمشاركة في المبادرة الوطنية لمشروعات الأخضر الذكي من خلال المشروع المقدم من مركز الابتكار وريادة الأعمال.

كما أكدت أهمية التعاون بين الكليات في حملة "بلدي أمانة" والذي يُقام تحت رعاية المجلس القومي للمرأة على مستوى محافظات مصر وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الزراعة حول تنظيمها عدد من الندوات وهي: "ندوة الاقتصاد المنزلي والتغيرات المناخية، وندوة فضل شهر رمضان المعظم- إحياء ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة" وكذلك إقامة ورشة عمل نحو التكامل بين الجامعة والصناعات الكيميائية وتنظيم ملتقى التوظيف الثاني عشر بعنوان ملتقى رواد الأعمال للقطاع الزراعي الصناعي، وتقارير حول القوافل الارشادية الزراعية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالاسكندرية.

وأحيط المجلس علمًا بتقرير كلية التربية عن المؤتمر العلمي الأول لقسم اللغة الانجليزية بعنوان " نساء العالم" بمشاركة باحثون مثريون وعرب وأجانب وكذلك عدد فصول محو الأمية التي تم تسجيلها بالكلية خلال أبريل الماضي، كما أحيط المجلس بقيام وحدة التعليم والخدمة العامة بكلية طب الأسنان بتنظيم برنامج تدريب صيفي للطلاب من خارج الكلية فى المرحلة الاكلينيكية.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة حول نتائج الملتقى الهندسى للأعمال والوظائف والذى عقد بكلية الهندسة الأسبوع الماضى حيث يهدف الملتقى لتوفير فرص توظيف تدريب الطلاب والخريجين في مختلف التخصصات الهندسية بالتعاون مع كبرى شركات الصناعة.

وأحيط المجلس بقيام عدد من الكليات بتنظيم بعض الأنشطة المختلفة وذلك على النحو التالي:

ــ إقامة ورشة عمل بمعهد الدراسات العليا والبحوث "التحليل الكيميائي باستخدام جهاز بلازما الحث المزدوج، محاضرة بعنوان علوم المواد وتليسكوب حميس ويب، محاضرة عن انتاج البوليمرات بواسطة البكتريا وتطبيقاتها ، محاضرة بعنوان تجربتي مع الصناعة.

ـ تقارير عن عدد من الندوات التي نظمتها كلية التربية الرياضية بنات مثل "إسهامات أولياء الأمور في التعامل النفسي مع الناشئ الرياضي، الزواج المبكر والقضية السكانية، إصابات العمود الفقري التشخيص والعلاج ،الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

ـ تقرير عن عدد من الأنشطة التي نظمتها كلية زراعة سابا باشا مثل ندوة عن المعالجة البيولوجية، ندوة "غذائك دوائك"، ندوة "فلسفة الصيام في الأديان السماوية"، ندوة "لا للتنمر والتحرش لمجتمع أفضل"، وكذلك أعمال التكافل الاجتماعي بالكلية خلال شهر رمضان.