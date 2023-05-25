الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيريرا يطالب الجبلاية بمكافأة استثنائية لمعروف بعد التألق فى مونديال الشباب

معروف
معروف

طالب البرتغالي فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أعضاء الجبلاية بضرورة وضع بند جديد فى لائحة الحكام، يتضمن منح مكافأة خاصة لأي حكم أو مساعد أو حكم فار يتواجد في المحافل الدولية سواء التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو الاتحاد الأفريقى "كاف" .

وجاءت رغبة بيرار فى وضع هذا المقترح في لائحة الحكام حتى يكون حافزا إضافيا أمام جميع الحكام لتشجيعهم على التميز من أجل التواجد فى المحافل الدولية.

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن أن رئيس لجنة الحكام تقدم بمذكرة رسمية لمجلس إدارة اتحاد الكرة، بضرورة منح مكافأة خاصة للحكم محمد معروف المتواجد حاليا فى الأرجنتين للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة ومعه عمرو الشناوي حكم للفار، على أن يتم تطبيق هذا الأمر مع أي حكم يشارك في أى بطولة قارية أو دولية.

وأشاد فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، بالثنائي محمد معروف وعمرو الشناوي ممثلا التحكيم المصري في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا بالأرجنتين، بعد المستوى المميز في أول ظهور لهما بالعرس العالمي الكبير.

وأدار محمد معروف مباراة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره جزر فيجي كحكم ساحة، بينما ظهر عمرو الشناوي كحكم فيديو في مباراة الافتتاح بين جواتيمالا ونيوزيلندا، بجانب مباراة أمريكا وجزر فيجي أيضا. 

وحرص بيريرا على التواصل مع معروف والشناوي، وأثنى على المستوي المميز الذي قدماه وطالبهما بالمزيد من التركيز في البطولة ليكونا خير سفير للتحكيم المصري.

ويسعى بيريرا لتطوير منظومة التحكيم فى مصر من خلال وضع أسس جديدة تساهم فى الارتقاء بمنظومة التحكيم فى مصر وعلاج الأزمات المتكررة.

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