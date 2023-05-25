ممثل حزب المحافظين: نحتاج لاستراتيجية متكاملة لمواجهة عمالة الأطفال

قالت غادة الرمالي، ممثل عن حزب المحافظين، إن تركيزها خلال جلسات الحوار الوطني على خصائص القضية السكانية، خاصة فيما يخص الطفل الذي يسجل نسبة 34.4 ٪ من التعداد السكاني والشباب اقل من 25 سنة والذين يمثلون 53 ٪ من اجمالي التعداد السكاني.

وطالبت “الرمالي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بضرورة وضع سياسات واستراتيجيات للاهتمام بالطفل والشباب مطالبين بضرورة استقلال المجلس القومي للطفولة والامومة والمجلس القومي للسكان.

وتابعت: هناك حاجة ماسة لوضع عقوبات حاسمة ضد عمالة الأطفال دون سن الـ15 عامًا، لما لها من تأثير على مستقبلهم، الأمر الذي يستدعي تخصيص شرطة للاطفال للتعامل مع الحالات وتأهيلها نفسيًا وتربويًا والتدخل الفوري في الحالات الطارئة".

وتختتم فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، اليوم الخميس.

وعقدت لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" مشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

وعقدت الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.

وطرحت إدارة الحوار الوطني عدد من التعريفات المتعلقة بموضوعات الجلسات النقاشية اليوم، وجاء أبرز هذه التعريفات كالتالي:

- التربية: عملية فردية اجتماعية تتعامل مع فرد في مجتمع تنقل إليه معارف ومهارات ومعتقدات ولغة الجماعة من جيل إلى جيل.

- التعليم: التزام مشترك بين المعلمين والطلاب يهدف إلى إعدادهم لتثقيف أنفسهم طوال فترة حياتهم، وبناء القدرة فيهم على القيام بأمور وإنجاز أعمال جديدة.

- التكنولوجيا التطبيقية: عملية شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منظم في ميادين عدّة، لتحقيق أغراض ذات قيمة عملية للمجتمع.

- الظاهرة الاجتماعي: فعل تمارسه جموع البشر أو هم يتعرضون له أو يعانون منه أو من نتائجه.

- الاستهداف الفئوي: اختيار السياسات الذي تم من خلاله تحديد المستفيدين.

- التدابير التكميلية: التدابير الموضوع لتكملة برامج الحماية الاجتماعية، وفي معظم الحالات تهدف إلى تعزيز التخرج (على سبيل المثال، التعليم والتدريب الفني والمهني المقدم للمستفيدين والمستفيدات من التحويلات النقدية).

- الانفجار السكاني (الانفجار الديموغرافي): الارتفاع السريع والمذهل في عدد سكان الدولة الذي حدث خلال السنين الماضية.

- الثقافة الجماهيرية: مجمل التأثير والتوجيه الفكري والإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون وإذاعة وسينما على الرأي العام.

- مجتمع المعلومات: المجتمع الذي يكون فيه لصناعة ونشر واستخدام المعلومات الأثر الكبير في مختلف النواحي، سواء الاقتصادي أو الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية.

- مجتمع المعرفة: مجموعة من الناس ذوي الاهتمامات المتقاربة، الذين يحاولون الاستفادة من تجميع معرفتهم سويًا بشأن المجالات التي يهتمون بها، وخلال هذه العملية يضيفون المزيد إلى هذه المعرفة.

- المسؤولية الاجتماعية: نظرية أخلاقية تقترح أن أي كيان سواء كان منظمة أو فرد يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل الماضية.