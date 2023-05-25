"الحقن الآمن".. ورشة عمل لوحدة مكافحة العدوي بمستشفى سوهاج الجامعي

شهد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات الورشة العلمية التي نظمتها وحدة مكافحة العدوي بالمستشفى الجامعي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومنظمة الصحة العالمية عن " الحقن الامن".

شارك في فعاليات الورشة كل من الدكتور ‏حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، والدكتورة إيمان سلامة نائب مدير المستشفى الجامعي، والدكتورة إسراء حسين مهران مدير وحدة العدوى بالمستشفى، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بمقر المستشفي الجامعي بالمقر القديم.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق أن تلك الورشه العلمية تهدف في المقام الأول الي رفع مهارات مقدمي الخدمات الصحية، مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية وزيادة جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، مشيراً إلي أن ورشة العمل استهدفت تدريب كافة أعضاء المهن الطبية على سياسات الحقن الآمن وكيفية تطبيقها داخل المستشفيات الجامعية بسوهاج، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بتطبيق كافة اجراءات مكافحة العدوى.

وأوضح الدكتور حمدي سعد، ان فعاليات الورشه تستمر علي مدار يومين وتستهدف 100 من الأطباء وهيئة التمريض، ويحاضر فيها كلاً من الدكتورة إسراء حسين مدير الوحدة والدكتورة جهاد حمدي طبيبة بالوحدة، مؤكداً علي أهمية تطبيق سياسات مكافحة العدوى اثناء تقديم الخدمة الطبية للمريض بالمستشفى، ومن اهمها سياسة الحقن الآمن، والتى تهدف الى تقديم الحماية الكاملة للمريض ولمقدمي الخدمة الطبية.

‏ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إسراء حسين، أن الورشة ناقشت الحقن الآمن والاضرار الناتجة عن الحقن الغير آمن، وطرق إعطاء العلاج بطريقة آمنة و صحيحة، ومواصفات غرفة تحضير العلاج وكيفية تخزينه بطريقة صحيحة، الي جانب الاستخدام الآمن للأدوية ‏احادية و متعددة الجرعات، وكيفية التعامل عند حدوث وخذ بالإبر أو الآلات الحادة وضرورة تبليغ فريق وحدة مكافحة العدوى.