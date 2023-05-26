الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع بداية الإجازة.. 4 متاحف تُطلق برامجها الصيفية لتوعية الأطفال

متحف
متحف

أعلن عدد من المتاحف إطلاق برامجها الصيفية لاستقبال الأطفال بالتزامن مع بدء فترة الإجازات الصيفية للكثير من الطلاب، لتعريفهم بتاريخ وحضارة بلدهم.

ويرصد "الدستور" البرامج الصيفية للأطفال التي وضعت في المتاحف المصرية، في سياق السطور التالية:

ينظم كل من المتحف الإسلامي والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي ومتحف المركبات الملكية برنامجا تعليميا للأطفال من سن 8 إلى 14 سنة، خلال شهر يونيو المقبل لعام 2023.

ويشمل البرنامج جولات إرشادية داخل المتاحف وورش عمل فنية للتعريف بكيفية وأهمية التوثيق والتسجيل، ابتداءً من الحضارة المصرية القديمة مرورًا بالحقبة القبطية، ثم بالعصور الإسلامية، ويتم تسجيل من خلال اللينك التالي. https://docs.google.com/forms/d/1aQzKEjrJkTcQUmOl8BHooluGr2JIyTkjXDK3oUgkEus/viewform?edit_requested=true

 

ويرصد "الدستور" في السطور التالية جدول المواعيد المتاح فيها الزيارة الصيفية بالمتاحف..

 

  • الأحد 4-6، 25-6 بالمتحف المصري بالتحرير

يُعد المتحف المصري بالتحرير أحد المعالم التاريخية والسياحية بالقاهرة، فهو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، وأول مبنى ينشأ في العالم ليكون متحفاً، بدأت فكرة إنشائه عام 1895.

  • الأحد 11-6 بالمتحف القبطي بمصر القديمة

يُعد المتحف القبطي أكبر متحف للآثار القبطية في العالم، يعرض مجموعات متنوعة ونادرة من الفن القبطي ومدى تأثره بفنون الثقافات الأخرى، بدأت فكرة إنشائه عام 1898، يُعد المتحف القبطي أكبر متحف للآثار القبطية في العالم، يعرض مجموعات متنوعة ونادرة من الفن القبطي ومدى تأثره بفنون الثقافات الأخرى، بدأت فكرة إنشائه عام 1898.

  • الإتنين 19-6 بمتحف الفن الإسلامي 

يُعد متحف الفن الإسلامي أكبر متحف للآثار الإسلامية في العالم، يعرض مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من مصر، الهند، الصين، الأندلس، الشام، الجزيرة العربية، شمال إفريقيا، وغيرها من بلاد العالم الإسلامي.

البهجة والسعادة الاجازات الصيفية الحضارة المصرية القديمة الحضارة المصرية التواصل الاجتماعي الثقافات الطلاب والطالبات المتحف المصري بالتحرير المتحف القبطي بمصر القديمة المتحف الإسلامي المتحف القبطي

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

الآن.. رابط موقع وزارة التربية والتعليم استعلم عن نتائج امتحانات 2023

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

محافظ أسيوط يوافق على 463 طلب تجديد انتداب وترقية لـ 1000 معلم وأخصائى

أسعار الأرز اليوم فى مصر بالأسواق المصرية

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية