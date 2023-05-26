مع بداية الإجازة.. 4 متاحف تُطلق برامجها الصيفية لتوعية الأطفال

أعلن عدد من المتاحف إطلاق برامجها الصيفية لاستقبال الأطفال بالتزامن مع بدء فترة الإجازات الصيفية للكثير من الطلاب، لتعريفهم بتاريخ وحضارة بلدهم.

ويرصد "الدستور" البرامج الصيفية للأطفال التي وضعت في المتاحف المصرية، في سياق السطور التالية:

ينظم كل من المتحف الإسلامي والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي ومتحف المركبات الملكية برنامجا تعليميا للأطفال من سن 8 إلى 14 سنة، خلال شهر يونيو المقبل لعام 2023.

ويشمل البرنامج جولات إرشادية داخل المتاحف وورش عمل فنية للتعريف بكيفية وأهمية التوثيق والتسجيل، ابتداءً من الحضارة المصرية القديمة مرورًا بالحقبة القبطية، ثم بالعصور الإسلامية، ويتم تسجيل من خلال اللينك التالي. https://docs.google.com/forms/d/1aQzKEjrJkTcQUmOl8BHooluGr2JIyTkjXDK3oUgkEus/viewform?edit_requested=true

ويرصد "الدستور" في السطور التالية جدول المواعيد المتاح فيها الزيارة الصيفية بالمتاحف..

الأحد 4-6، 25-6 بالمتحف المصري بالتحرير

يُعد المتحف المصري بالتحرير أحد المعالم التاريخية والسياحية بالقاهرة، فهو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، وأول مبنى ينشأ في العالم ليكون متحفاً، بدأت فكرة إنشائه عام 1895.

الأحد 11-6 بالمتحف القبطي بمصر القديمة

يُعد المتحف القبطي أكبر متحف للآثار القبطية في العالم، يعرض مجموعات متنوعة ونادرة من الفن القبطي ومدى تأثره بفنون الثقافات الأخرى، بدأت فكرة إنشائه عام 1898، يُعد المتحف القبطي أكبر متحف للآثار القبطية في العالم، يعرض مجموعات متنوعة ونادرة من الفن القبطي ومدى تأثره بفنون الثقافات الأخرى، بدأت فكرة إنشائه عام 1898.

الإتنين 19-6 بمتحف الفن الإسلامي

يُعد متحف الفن الإسلامي أكبر متحف للآثار الإسلامية في العالم، يعرض مجموعات متنوعة من الفنون الإسلامية من مصر، الهند، الصين، الأندلس، الشام، الجزيرة العربية، شمال إفريقيا، وغيرها من بلاد العالم الإسلامي.