«ماركا»: شكوك حول مشاركة بنزيما وفينيسيوس أمام إشبيلية بالليجا

يشعر مسئولو ريال مدريد بالقلق تجاه إمكانية مشاركة نجمي الفريق من عدمه في مباراة إشبيلية المرتقبة في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره إشبيلية، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2022-2023.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

شكوك حول إمكانية مشاركة بنزيما وفينيسيوس أمام إشبيلية

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الشكوك حول إمكانية مشاركة النجم الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، ثنائي ريال مدريد، في المباراة المرتقبة أمام إشبيلية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن كريم بنزيما يعاني من الإصابة، والتي تعرّض لها نتيجة دهس قدمه من قِبل فلوريان لوجين، مدافع رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإسباني، أمس الأربعاء، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.

بينما يعاني فينيسيوس جونيور من الإصابة بإلتهاب في ركبته، ولكنه قد يشارك في تدريبات ريال مدريد، غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة إشبيلية.

وأكدت الصحيفة، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، ينتظر تدريبات الفريق غدًا، ومن ثم تحديد موقف الثنائي بنزيما وفينيسيوس من التواجد في قائمة النادي الملكي من عدمه.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، بينما يتواجد إشبيلية في المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

ويعاني فريق ريال مدريد في الموسم الحالي 2022-2023، حيث خسر لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة.

كذلك ودّع فريق ريال مدريد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-5، في مجموع ذهاب وإياب مباراتي الدور نصف النهائي.