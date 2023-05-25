الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أزماته لا تنتهي.. الإسماعيلي يوقع عقوبة جديدة على صالح جمعة

جمعة
جمعة

واصل صالح جمعة لاعب وسط الإسماعيلي أزماته المستمرة داخل صفوف النادى الإسماعيلي، ما اضطر إدارة النادي لتوقيع عقوبة جديدة عليه.

وقرر الجهاز الفني للإسماعيلي، توقيع عقوبة مالية،  ضد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، لعدم التزامه بالمبيت مع زملائه اللاعبين ليلة مباراتهم الأخيرة أمام نجوم المستقبل، والتي خسروا نتيجتها بهدفين نظيفين وخرجوا مبكرا بسببها من كأس مصر. 

وكان حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، استدعى اللاعب مصطفى فارس للانضمام لمعسكر الفريق قبل مباراة النجوم السابقة بالكأس نظرًا لتخلف صالح جمعة عمدًا عنه دون إبداء أي اعتذار مقبوله، وأعد مذكرة بالواقعة وعرضها على المسؤولين بالنادي حتى يكون على بينه من أمر اللاعب المتهرب. 

تجدر الإشارة إلى أن لائحة الجزاءات بالإسماعيلي تقضي بخصم 50 ألف جنيه من أي لاعب غير ملتزم بالتعليمات الصادرة إليه في المعسكرات التي تسبق المباريات الرسمية. 

يذكر أن صالح جمعة صانع ألعاب الإسماعيلي انتقال للنادي قادما من سيراميكا بداية الموسم الحالي خلال عهد مجلس يحيى الكومي المستقيل لمدة ثلاث سنوات وسبق توقيع عقوبات متعددة أخرها خصم 20 ألف جنيه لغيابه بدون إذن.

ويتابع الجهاز الفني للإسماعيلي، الحالة الصحية للاعبين المصابين بالفريق الأول لكرة القدم، وتوقيت تماثلهم للشفاء تمهيدًا للانتظام في التدريبات اليومية، استعدادًا للمشاركة في اللقاءات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز. 

وكان الدكتور مجدي الباز طبيب الإسماعيلي، أعد تقرير شامل عن خمسة من أعضاء الفريق الأول لكرة القدم، تعرضوا لإصابات متنوعة الحارس محمد فوزي أجرى جراحة قطع الغضروف الخارجي للركبة اليمنى، وباهر المحمدي جزع بالرباط الداخلي، وأحمد مدبولي شد بالعضلة الضامة ومحمود الشبراوي وعبد الرحمن مجدي شد في العضلة الأمامية، وهؤلاء يخضعوا للعلاج الطبي المكثف لكي يلحق بعضهم بمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الثلاثين للدوري المقرر إقامتها بملعب المنافس الأربعاء المقبل. 

 

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