خطة طموحة لتطهير العراق من الألغام بحلول 2028

حددت وزارة البيئة العراقية، اليوم الخميس، موعد خلو العراق من الألغام، فيما أعلنت عن خطة مستقبلية لإنهاء الملف.

وقال وكيل وزارة البيئة كاميران علي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم عقد اجتماع في دائرة إسناد الهندسة العسكرية وفق الأمر الوزاري 223، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية والشركات النفطية في المناطق الجنوبية والمناطق الأخرى من العراق، لوضع الخطة المستقبلية لإزالة الألغام"، لافتاً إلى، أن "هذا الاجتماع له أهمية كبيرة؛ كونه يتضمن وضع خطة جديدة للسنوات المقبلة من أجل إزالة الألغام".

وأكد علي، أن "العراق سيكون خالياً من الألغام في العام 2028"، لافتاً إلى أن "دائرة شؤون الألغام تعمل على التنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى هذا الهدف، كما هناك حاجة إلى الدعم الدولي للعراق، إضافة إلى تخصيص المبالغ الكافية في موازنة 2023 لإزالة الألغام".

وأعرب، عن ثقته بأن "الحكومة خصصت مبلغاً جيداً من القرض البريطاني والموازنة العامة لبرنامج إزالة الألغام، بالإضافة إلى جهود الهندسة العسكرية والدفاع المدني في وزارة الدفاع، من أجل خلاص العراق من هذه الكارثة".

وأكد، أن "أكثر المحافظات التي توجد فيها الألغام هي: (البصرة، ميسان والمناطق الحدودية، الكوت، وديالى)، وهناك محافظات أخرى مثل المثنى وكربلاء المقدسة، وهذه أيضا فيها مساحات قليلة من الألغام، أما المناطق المحررة فتوجد فيها عبوات ناسفة فقط، وستتم إزالتها من قبل الهندسة العسكرية".

وختم بالقول: "قمنا بتنظيف مساحات جيدة في المناطق المحررة، ما أدى إلى عودة النازحين وعودة الخدمات لهذه المناطق في محافظات الموصل والأنبار وتكريت".