بمناسبة عيد الصعود.. الكنيسة تستعد لختام الخماسين وتحتفل بالعنصرة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم الخميس بذكرى عيد الصعود، هذا وتستعد الكنيسة للاحتفال بعيد حلول الروح القدس المعروف بعيد العنصرة وختام فترة الخماسين المقدسة يوم 4 من شهر يونيو المقبل اي بعد 10 أيام تقريبًا.

وقال المرتل مينا لويس، خريج معهد الانبا مكسيموس للالحان والتسبحة أن هناك تغير يحدث في أشهر ألحان الكنيسة وهو لحن قدوس الله في الفترة بين عيدي الصعود والعنصرة حيث أنه في الطبيعي نص اللحن كالاتي: قدوس الله، قدوس القوى، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوى، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوى، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السموات، ارحمنا. أيها الثالوث القدوس، ارحمنا.

ومن عيد الصعود إلى عيد العنصرة، يقال ثلاث مرات جملة " وأناس طا اكتون نيكرون كيه آنلسون إسطوس أورانوس إليسون إيماس" التي تعنى باللغة العربية "يا من قام من الأموات وصعد إلى السموات".

ثم يستكمل اللحن بنصه العادي: ذوكصابترى كى إيو كى أجيو ابنيفما تى كى نين كى أ إى كى اسطوس اى أونون آمين أجيا اترياس إليسون إيماس" الذي يُرادف باللغة العربية: “المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الثالوث المقدس ارحمنا”.