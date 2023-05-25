الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بمناسبة عيد الصعود.. الكنيسة تستعد لختام الخماسين وتحتفل بالعنصرة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم الخميس بذكرى عيد الصعود، هذا وتستعد الكنيسة للاحتفال بعيد حلول الروح القدس المعروف بعيد العنصرة وختام فترة الخماسين المقدسة يوم 4 من شهر يونيو المقبل اي بعد 10 أيام تقريبًا.

وقال المرتل مينا لويس، خريج معهد الانبا مكسيموس للالحان والتسبحة أن هناك تغير يحدث في أشهر ألحان الكنيسة وهو لحن قدوس الله في الفترة بين عيدي الصعود والعنصرة حيث أنه في الطبيعي نص اللحن كالاتي: قدوس الله، قدوس القوى، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوى، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوى، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السموات، ارحمنا. أيها الثالوث القدوس، ارحمنا.

ومن عيد الصعود إلى عيد العنصرة، يقال ثلاث مرات جملة " وأناس طا اكتون نيكرون كيه آنلسون إسطوس أورانوس إليسون إيماس" التي تعنى باللغة العربية "يا من قام من الأموات وصعد إلى السموات".

ثم يستكمل اللحن بنصه العادي: ذوكصابترى كى إيو كى أجيو ابنيفما تى كى نين كى أ إى كى اسطوس اى أونون آمين أجيا اترياس إليسون إيماس" الذي يُرادف باللغة العربية: “المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الثالوث المقدس ارحمنا”.

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

رئيس جامعة أسيوط: نحرص على دعم الباحثين وخلق بيئة بحثية ملائمة فى جميع المجالات

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

المؤبد لأب وأبنائه الأربعة بالفيوم: قتلوا ابن شقيقه طمعاً في الأرض

تراجع أسعار الغاز لـ2.532 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وزير العمل اللبنانى: العلاقات بين مصر ولبنان متميزة للغاية وتتسم بالقوة والمتانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية