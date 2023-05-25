الوحل المدمر.. فيضانات إيطاليا تدمر 30 طن من المتعلقات الشخصية للمواطنين

فقد الآلاف من سكان منطقة إميليا رومانيا الذين غمرت مياه الأمطار منازلهم الأسبوع الماضي كافة أغراضهم واضطروا إلى التخلص من ممتلكاتهم التي أصبحت غير صالحة للاستعمال بسبب الكميات الهائلة من الطين.

الوحل المدمر

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه سيتعين التخلص من أكوام ضخمة من متعلقات الناس بعد أن دمرها الوحل خلال الفيضانات المدمرة في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وتابعت أن الطرق في العديد من المدن والبلدات تمتلئ بالملابس والأسرة والخزائن والأرائك والتلفزيونات والكتب وجميع أنواع الأغراض الشخصية التي فقدها السكان خلال حالة الطوارئ الجوية في المنطقة الشمالية الشرقية من إميليا رومانيا.

وأضافت أنه في فاينزا، وهي مدينة في مقاطعة رافينا، يتم الآن تكديس 30 طناً من القمامة - يتم إنتاجها عادةً في عام واحد - على طول الطرق وفي ضواحي المدينة في أعقاب الفيضانات الغزيرة بين 16 مايو و 17 مايو، وقام متطوعون من الحماية المدنية والجيش بإحضار 50 مركبة في محاولة لإزالة أكوام القمامة من المدينة.

وتابعت أنه على بعد بضعة كيلومترات فقط من المدينة، ظهر مركب ضخم لممتلكات الناس بجوار الطريق السريع، وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أنه يوجد في المنطقة ما يقرب من 100 ألف طن من القمامة التي سيتم التخلص منها - وهي الكمية التي يتم جمعها في العادة في غضون 10 أشهر في المنطقة.

وتساقطت أمطار لمدة ستة أشهر في 36 ساعة فقط الأسبوع الماضي، ما تسبب في انفجار ما يقرب من عشرين نهراً في المنطقة المحيطة برافينا وتشيزينا وفورلي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن أحد سكان فورلي ويدعى يوري جاليوتي البالغ من العمر 34 عامًا، قال إنه شعر بأنه "محظوظ" لأنه يعيش في الطابق الثالث من مبناه، وبينما غمرت المياه الطابق السفلي ، لم تصل المياه إلى شقته.

وقال لوسائل الإعلام المحلية: "كل الجيران الموجودين في الطابق الأرضي أو الأول لديهم مترين من المياه، ودمرت كافة متعلقاتهم".