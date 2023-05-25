جهاز الشروق يحصل على 3 "شهادة أيزو" وتكريم مجموعة العمل

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن مركز حسابات المياه التابع للجهاز قد قام بتطبيق معايير عدة في مجال إدارة الجودة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية توجت بحصول المركز على 3 شهادة "أيزو" 9001 إصدار2015 / 14001 إصدار2015 / 45001 إصدار 2018.

جاء ذلك بمتابعة وحضور مسؤولي الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القائمة بالتأهيل والمتابعة وكذلك التوجيه اللازم حتى الحصول على الشهادات.

وأوضح المهندس علي سعد رئيس الجهاز في تصريح صحفي، أن جاء ذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية بين القطاعات المختلفة والمساعدة أيضاً في رفع مستوى الأداء في التعامل مع الجمهور والحد من المخاطر.