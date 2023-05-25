الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز الشروق يحصل على 3 "شهادة أيزو" وتكريم مجموعة العمل

علي سعد
علي سعد

أعلن  المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن مركز حسابات المياه التابع للجهاز قد  قام بتطبيق معايير عدة في مجال إدارة الجودة، والبيئة، والسلامة والصحة المهنية توجت بحصول المركز على 3   شهادة "أيزو"  9001 إصدار2015 / 14001 إصدار2015 / 45001 إصدار 2018.

جاء ذلك بمتابعة وحضور مسؤولي الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القائمة بالتأهيل والمتابعة وكذلك التوجيه اللازم حتى الحصول على الشهادات.
وأوضح المهندس علي سعد رئيس الجهاز في تصريح صحفي، أن جاء ذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية بين القطاعات المختلفة والمساعدة أيضاً في رفع مستوى الأداء في التعامل مع الجمهور والحد من المخاطر.

 

المهندس على سعد شهادة أيزو شهادات تقدير شهادات

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

السجن 10 سنوات لمخرج سينمائي وصديقه لتزويرهما أوراق رسمية

بعد توجيهات الرئيس السيسى.. "الوطنية للتدريب" تستقبل والد المصارع بغدودة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2023 بالرقم القومي

محافظ بورسعيد يتفقد مشروع إنشاء ستاد النادي المصري الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل مصنع الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية