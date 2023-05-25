الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حل امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023 الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم اختبار الترم الثاني لامتحان الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية، وجاء الاختبار مكونا من 4 أسئلة.

ويستعرض “الدستور” في تقريره أسئلة وإجابات امتحان الدراسات الاجتماعية للترم الثاني لعام 2023.

س1: صوب ما تحته خط:

1- يوجد في صحراء التندرا الباردة حيوان الكنجارو.

الإجابة
(الرنة)

2- أولى قارات العالم إنتاجا للطاقة النووية قارة أفريقيا.

الإجابة 
(أوروبا)

3- تغطي الغابات الاستوائية والمدارية الجزء الشمالي لنيجيريا.

الإجابة
(الجنوبي)

4- يسود ألمانيا مناخ البحر المتوسط الممطر طوال العام خاصة في الشمال.

الإجابة
(غرب أوروبا)

1- صناعة الخبز.

الإجابة
(القمح)

2- صناعة الملابس والمنسوجات.

الإجابة
(القطن)

3- صناعة إطارات السيارات.

الإجابة
(المطاط)

4- صناعة الأسلاك والأدوات الكهربائية.

الإجابة
(النحاس)

س2: (أ) اكتب ما تشير إليه العبارات التالية:

1- زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد لإشباع حادة السكان المحليين من الغذاء.

الإجابة
(الزراعة الكثيفة)

2- نوع من الرعي تعتمد عليه تربية الأغنام في العالم.

الإجابة
(الرعي التجاري)

3- استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض أو بالقرب من السطح.

الإجابة

(النشاط التعديني)

4- يعد أهم مصدر من مصادر الطاقة لارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية.

الإجابة 
(البترول)

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