حل امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023 الجيزة
أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم اختبار الترم الثاني لامتحان الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية، وجاء الاختبار مكونا من 4 أسئلة.
ويستعرض “الدستور” في تقريره أسئلة وإجابات امتحان الدراسات الاجتماعية للترم الثاني لعام 2023.
س1: صوب ما تحته خط:
1- يوجد في صحراء التندرا الباردة حيوان الكنجارو.
الإجابة
(الرنة)
2- أولى قارات العالم إنتاجا للطاقة النووية قارة أفريقيا.
الإجابة
(أوروبا)
3- تغطي الغابات الاستوائية والمدارية الجزء الشمالي لنيجيريا.
الإجابة
(الجنوبي)
4- يسود ألمانيا مناخ البحر المتوسط الممطر طوال العام خاصة في الشمال.
الإجابة
(غرب أوروبا)
1- صناعة الخبز.
الإجابة
(القمح)
2- صناعة الملابس والمنسوجات.
الإجابة
(القطن)
3- صناعة إطارات السيارات.
الإجابة
(المطاط)
4- صناعة الأسلاك والأدوات الكهربائية.
الإجابة
(النحاس)
س2: (أ) اكتب ما تشير إليه العبارات التالية:
1- زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد لإشباع حادة السكان المحليين من الغذاء.
الإجابة
(الزراعة الكثيفة)
2- نوع من الرعي تعتمد عليه تربية الأغنام في العالم.
الإجابة
(الرعي التجاري)
3- استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض أو بالقرب من السطح.
الإجابة
(النشاط التعديني)
4- يعد أهم مصدر من مصادر الطاقة لارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية.
الإجابة
(البترول)