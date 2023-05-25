حل امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2023 الجيزة

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم اختبار الترم الثاني لامتحان الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية، وجاء الاختبار مكونا من 4 أسئلة.

ويستعرض “الدستور” في تقريره أسئلة وإجابات امتحان الدراسات الاجتماعية للترم الثاني لعام 2023.

س1: صوب ما تحته خط:

1- يوجد في صحراء التندرا الباردة حيوان الكنجارو.

الإجابة

(الرنة)

2- أولى قارات العالم إنتاجا للطاقة النووية قارة أفريقيا.

الإجابة

(أوروبا)

3- تغطي الغابات الاستوائية والمدارية الجزء الشمالي لنيجيريا.

الإجابة

(الجنوبي)

4- يسود ألمانيا مناخ البحر المتوسط الممطر طوال العام خاصة في الشمال.

الإجابة

(غرب أوروبا)

1- صناعة الخبز.

الإجابة

(القمح)

2- صناعة الملابس والمنسوجات.

الإجابة

(القطن)

3- صناعة إطارات السيارات.

الإجابة

(المطاط)

4- صناعة الأسلاك والأدوات الكهربائية.

الإجابة

(النحاس)

س2: (أ) اكتب ما تشير إليه العبارات التالية:

1- زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد لإشباع حادة السكان المحليين من الغذاء.

الإجابة

(الزراعة الكثيفة)

2- نوع من الرعي تعتمد عليه تربية الأغنام في العالم.

الإجابة

(الرعي التجاري)

3- استخراج المعادن ومصادر الطاقة من باطن الأرض أو بالقرب من السطح.

الإجابة

(النشاط التعديني)

4- يعد أهم مصدر من مصادر الطاقة لارتباطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية.

الإجابة

(البترول)