الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: "كوارتز" من أهم المشروعات الصناعية المصرية

محمد البهواشي
محمد البهواشي

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تحرص الآن على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ولهذا مجمع مصانع "كوارتز" من أهم المشروعات الصناعية المصرية، معبراً: "كان يتم تصدير المعادن بشكلها الخام، ولكن الأمر الآن أصبح مختلفا، حيث يتم تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة".

 تعظيم الاستفادة

وأكد محمد البهواشي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر حريصة على استخدام الطاقة النظيفة في الصناعة، وهذا الاستخدام للطاقة المتجددة تم تنفيذه بناء على تطوير البنية التحتية المصرية أولاً. 

وأضاف في حديثه، أن مصر استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تطوير كل ما يؤدي إلى توطين الصناعة، حيث تم تطوير الطرق، توفير الوقود النظيف، تفعيل التشريعات الاستثمارية، منح المزيد من المنح الاستثمارية، تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الإنتاج.

الاستثمار المصري 

وتابع: "منطقة خليج قناة السويس تعمل عليه مصر بكل جهودها من أجل تزويد حركة التجارة بهذا المكان، خاصة وأن تلك الجهود المصرية قادرة على منح مصر القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية".

خبير اقتصادي محمد البهواشي اكسترا نيوز تعظيم الاستفادة كوارتز

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