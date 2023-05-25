الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ أول مصنع لإنتاج المياه المعدنية في الصعيد بـ"الشلال"

محافظ أسوان
محافظ أسوان

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بتقديم كل التسهيلات الممكنة والقانونية للبدء الفورى في تنفيذ أول مشروع ومصنع متخصص على مستوى الصعيد لإنتاج المياه المعدنية بمنطقة الشلال بمساحة 10 ألاف م2، وباستثمارات ستصل إلى 50 مليون جنيه. 

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع ممثل الشركة الاستثمارية التي ستنفذ المشروع اللواء جلال خلف الله، في إطار سعي المحافظة المستمر لجذب المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية التى تساهم فى تحقيق القيمة الاقتصادية المضافة للمقومات والثروات الطبيعية التى تذخر بها أسوان.

وكلف اللواء أشرف عطية، المسئولين بإعداد بروتوكول ثلاثى بين المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة الإستثمارية القائمة على المشروع، الذى يستهدف الاستفادة القصوى من أنقى مياه عذبة، بالإضافة إلى خلق موارد ذاتية للشركة القابضة بما يساهم فى القيام بدورها فى تقديم الخدمات المتميزة للمواطن، واستكمال خطتها بمشروعات دعم البنية التحتية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي. 

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة الإستثمارية المختصة بالمشروع للإستفادة من الهوية البصرية لاسم أسوان لشهرته الدولية والمحلية، علاوة على أهمية استخدام عبوات زجاجية للمنتج بما يتماشى مع المشروعات الصديقة للبيئة والخضراء، وكذلك للوفاء باحتياجات المنشآت والشركات السياحية. 

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروعات الصديقة للبيئة المشروعات الاستثمارية مصنع لإنتاج المياه المعدنية الشلال

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