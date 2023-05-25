الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط: نحرص على دعم الباحثين وخلق بيئة بحثية ملائمة فى جميع المجالات

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على دعم الباحثين ورعايتهم وخلق بيئة بحثية ملائمة لهم في مختلف مواقعهم ومجالاتهم البحثية، مضيفًا أن الجامعة نجحت في تحقيق مكانة بحثية وعلمية متميزة بين الجامعات الإقليمية والعالمية؛ مما يجعلها قبلة للباحثين في مختلف مجالات البحث العلمي.

وقال المنشاوي- خلال مشاركة الجامعة في ورشة عمل حول المقترحات البحثية والتقدم للتمويل البحثي من الجهات المانحة بجامعة سفنكس- إن الجامعة تتبنى أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تسعى لإزالة الحواجز بين جامعات الإقليم الواحد من خلال توقيع الكثير من بروتوكولات التعاون؛ حيث تعد هذه الندوة ثمرة هذا التعاون المشترك بين الجامعة وجامعة سفنكس.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الورشة تستهدف رفع وعي الباحثين بكيفية تنفيذ أبحاث عملية، ومصادر تمويلها، وطرق نشرها علميًا، إلى جانب تطوير القدرة التنافسية البحثية في ظل التحديات التنافسية الشديدة للاقتصاد العالمي المبني على المعرفة، وخاصةً بعد ظهور تصنيفات الجامعات العالمية والتي فرضت على کل جامعة العمل على صياغة استراتيجيات تواكب المستحدثات الجديدة.

وناقشت الورشة عددًا من المحاور المهمة منها "التعريف بالجهات المانحة، وأهداف التمويل البحثي، وعناصر المقترح البحثي التنافسي، وآليات كتابة المقترح البحثي بصورة مميزة، والجوانب المالية في المقترحات البحثية، وعوامل إنجاح المقترحات البحثية، فضلًا عن مناقشة محور منظومة المشروعات البحثية التنافسية، وعرض أمثلة للجهات المانحة داخل وخارج الجمهورية، وخطوات كتابة المقترحات البحثية التنافسية" والنقاط التنظيمية المهمة التي تسهم في إنجاح المقترحات البحثية.

كان الدكتور محمود عبدالعليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قد قام أمس الأربعاء بزيارة مقر المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، والتعرف على التجارب الناجحة والرائدة للمنطقة التكنولوجية.

جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوى دعم الباحثين البحث العلمي ورشه عمل المقترحات البحثية

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