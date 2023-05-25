الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اختتام تدريب "إتيكيت التعامل مع ذوي الهمم" لوحدة التضامن بجامعة المنيا

البرنامج إتيكت
البرنامج إتيكت

أختتمت وحدة التضامن الأجتماعي بجامعة المنيا البرنامج التدريبي "إتيكيت التعامل مع ذوي الهمم""تحت شعار معا رفقاء ذوي الهمم برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا وإشراف عام الدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية وذلك بمشاركة 100 طالب وطالبة. 

وأوضح أحمد عامر، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنيا، أن وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة أطلقت مبادرة "رفقاء ذوي الهمم" وهدفت المبادرة إلى إعداد كوادر مؤهلة لإتيكيت التعامل مع ذوي الهمم ودعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم نفسيا خلال المرحلة الجامعية حرصا على إدماجهم في الحياة العامة كشريك متساوي ومتكافئ له كافة الحقوق جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب "مركز متحدي الإعاقة" الممثلة في  وليد عبدالقوي المدير العام وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي ودكتور يسري خلاف مدير مركز متحدي الإعاقة. 

وأضاف عامر أن البرنامج التدريبي الأول "إتيكيت التعامل مع ذوي الهمم" لمبادرة رفقاء ذوي الهمم شهد تفاعلا كبيرا من ذوي الهمم ومن الرفقاء مع المدربين بالمشاركة؛ واستهدف البرنامج أكثر من 100 طالب وطالبة كرفقاء لذوي الهمم.  

 

وحاضر في هذا البرنامج التدريبي كلا من الدكتور محمد إبراهيم محمد والدكتورة هناء عبدالحميد، أساتذة علم النفس بكلية التربية جامعة المنيا والدكتور مصطفى علي نمر، أستاذ علم النفس المساعد بكلية الاداب جامعة المنيا والدكتور سويسي الظايط أخصائي أمراض تخاطب بالجامعة والدكتورة سهام الفولي دكتوراة في التربية الرياضية ومدرب معتمد. 

وأشار عامر إلى أن البرنامج التدريبى تضمن العديد من الفعاليات وذلك فى الفترة من بداية شهر ابريل حتى نهاية شهر مايو 2023. وكانت اولى الفعاليات ورشة عمل تحت عنوان " الإعاقة إعاقة الاخلاق والفكر وليست إعاقة الجسد"، تمكن الطلبة خلالها اكتساب المهارات الأساسية لكيفية التعامل مع مختلف الإعاقات، وثانيها ورشة عمل تحت عنوان "إعداد أخصائى التخاطب" لكيفية التعامل مع أنواع الاضطرابات المختلفة وثالثها مجموعات عمل حول إعداد أخصائى تخاطب ناجح وذلك للتدريب العملى للمحاور الخاصة بامراض التخاطب، ورابعها ورشة عمل عن " لغة الاشارة " لإتاحة التواصل مع الصم والبكم لتطوير علاقتهم الاجتماعية والثقافية والمعرفية لديهم وتوثيقها بمجموعات غنائية بلغة الإشارة وخامسها ورشة عمل حول "لغة برايل" لإتاحة التواصل مع المكفوفين لتشجيع فاقدي البصر علي القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم وتوثيقها بنشاط "كن مكاني لفترة وجيزة" واختتم البرنامج التدريبي إتيكيت التعامل مع ذوي الهمم بتكريم المشاركين.

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جامعة المنيا وحدة التضامن الأجتماعي بالجامعة إتيكت التعامل مع ذوي الهمم بمشارة 100 طالب وطالبة أحمد عامر منسق وحدة التضامن الأجتماعي بالجامعة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا

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