اختتام تدريب "إتيكيت التعامل مع ذوي الهمم" لوحدة التضامن بجامعة المنيا

أختتمت وحدة التضامن الأجتماعي بجامعة المنيا البرنامج التدريبي "إتيكيت التعامل مع ذوي الهمم""تحت شعار معا رفقاء ذوي الهمم برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا وإشراف عام الدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية وذلك بمشاركة 100 طالب وطالبة.

وأوضح أحمد عامر، منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنيا، أن وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة أطلقت مبادرة "رفقاء ذوي الهمم" وهدفت المبادرة إلى إعداد كوادر مؤهلة لإتيكيت التعامل مع ذوي الهمم ودعم وتمكين الطلاب من ذوي الهمم نفسيا خلال المرحلة الجامعية حرصا على إدماجهم في الحياة العامة كشريك متساوي ومتكافئ له كافة الحقوق جاء ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب "مركز متحدي الإعاقة" الممثلة في وليد عبدالقوي المدير العام وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي ودكتور يسري خلاف مدير مركز متحدي الإعاقة.

وأضاف عامر أن البرنامج التدريبي الأول "إتيكيت التعامل مع ذوي الهمم" لمبادرة رفقاء ذوي الهمم شهد تفاعلا كبيرا من ذوي الهمم ومن الرفقاء مع المدربين بالمشاركة؛ واستهدف البرنامج أكثر من 100 طالب وطالبة كرفقاء لذوي الهمم.

وحاضر في هذا البرنامج التدريبي كلا من الدكتور محمد إبراهيم محمد والدكتورة هناء عبدالحميد، أساتذة علم النفس بكلية التربية جامعة المنيا والدكتور مصطفى علي نمر، أستاذ علم النفس المساعد بكلية الاداب جامعة المنيا والدكتور سويسي الظايط أخصائي أمراض تخاطب بالجامعة والدكتورة سهام الفولي دكتوراة في التربية الرياضية ومدرب معتمد.

وأشار عامر إلى أن البرنامج التدريبى تضمن العديد من الفعاليات وذلك فى الفترة من بداية شهر ابريل حتى نهاية شهر مايو 2023. وكانت اولى الفعاليات ورشة عمل تحت عنوان " الإعاقة إعاقة الاخلاق والفكر وليست إعاقة الجسد"، تمكن الطلبة خلالها اكتساب المهارات الأساسية لكيفية التعامل مع مختلف الإعاقات، وثانيها ورشة عمل تحت عنوان "إعداد أخصائى التخاطب" لكيفية التعامل مع أنواع الاضطرابات المختلفة وثالثها مجموعات عمل حول إعداد أخصائى تخاطب ناجح وذلك للتدريب العملى للمحاور الخاصة بامراض التخاطب، ورابعها ورشة عمل عن " لغة الاشارة " لإتاحة التواصل مع الصم والبكم لتطوير علاقتهم الاجتماعية والثقافية والمعرفية لديهم وتوثيقها بمجموعات غنائية بلغة الإشارة وخامسها ورشة عمل حول "لغة برايل" لإتاحة التواصل مع المكفوفين لتشجيع فاقدي البصر علي القراءة والكتابة وتوطيد تواجدهم الفعلي في مجتمعاتهم وتوثيقها بنشاط "كن مكاني لفترة وجيزة" واختتم البرنامج التدريبي إتيكيت التعامل مع ذوي الهمم بتكريم المشاركين.

346154277_1269899290613976_4273751256133125253_n

346158127_1282881839288230_7228349306258746836_n

346163255_206019508481234_4095241383584771953_n

348902322_1289923281610372_8633468920329745091_n

348915083_6103356033114442_8932437087592856870_n

349042654_2836046829900531_4523845363051936383_n

349070313_640690484160553_2276914110892268177_n

349119763_801429888368502_5994146548341843186_n

349119763_1008654213358383_7536010928760474691_n