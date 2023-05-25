العراق يؤكد أهمية تفعيل مذكرات التفاهم مع السعودية بشأن قطاعات المصارف

أكدت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم، أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع الجانب السعودي، والخاصة بقطاعات الاستثمار والزراعة والصحة والصناعة.

وذكر بيان للوزارة المالية العراقية، ان وزيرة المالية، أكدت في ثاني لقاءاتها مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع الجانب السعودي والمتعلقة بقطاعات المصارف ودعم مشاريع قطاعات الصناعة والزراعة والصحة ومجال حركة التجارة بين البلدين .

وأوضحت وزيرة المالية العراقية ، دور اللجان المنبثقة عن الجانبين في تفعيل المشاريع المقترحة من السعوديين والمتعلقة بجوانب التمويل والمنح المقدمة لأغراض البنى التحتية في العراق كالمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية ومشاريع سايلو الحبوب في المحافظات.

ورحبت وزيرة المالية العراقية ، برغبة حكومة المملكة في المساهمة بصندوق التنمية العراقي، والذي من المزمع إنشاؤه حال استحصال موافقة البرلمان العراقي.

وناقشت وزيرة المالية العراقية ، أيضا أثناء لقائها بممثلين عن صندوق التنمية السعودي والبنك الإسلامي، المشاريع المقترح تنفيذها في العراق، ورحبت بها، حيث وعدت بإدراجها ضمن الموازنة الاتحادية العامة للعراق لسنة 2024.

يشار الى ان اللقاءات جاءت على هامش اجتماعات مجلس التنسيق العراقي السعودي في دورته الخامسة المنعقد بجدة، وبمشاركة وفد رفيع المستوى ضم عدد من السادة الوزراء ومحافظ البنك المركزي، الى جانب الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، وبحضور عددٍ من رجال الأعمال في البلدين.