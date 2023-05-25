الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحليق 35 رحلة بالون طائر تقل 750 سائحًا فى سماء الأقصر

بالون طائر
بالون طائر

حلّقت في سماء الأقصر 35 رحلة بالون تحمل على متنها 750 سائحا من جنسيات من مختلف أنحاء العالم في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر الأثرية.

وقال أحمد عبود، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، في تصريح اليوم الخميس، إنه تم إطلاق أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين أن حركة الطقس مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدني باستئناف الرحلات.

وأوضح عبود أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار، مشيرا إلى أن رحلات البالون تعتبر من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر إحدى أشهر المدن العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن الرحلات تسهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم في السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

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