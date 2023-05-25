انطلاق المؤتمر السنوي لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بـ"طب كفر الشيخ"

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن قسم الباثولوجيا الإكلينيكية يعد الداعم الأساسي للخدمة الطبية لمستشفيات جامعة كفر الشيخ وأحد نقاط قوة كلية الطب وتميزها بين مختلف الكليات والجامعات المصرية لما يمتلكه من عوامل التميز والريادة وخدمة المجتمع والنشر العلمى.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، بالدور العلمي والبحثي والخدمي الرائد لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بداية من التشخيص والمتابعة للمرضى، فضلا عن كونه يضم معامل طبية متخصصة هي الأحدث من نوعها والمعتمدة دوليا و التى تواكب كل ما هو جديد فى العمل الطبى العالمى ومشاركته فى مختلف المبادرات الرئاسية والحملات الصحية والذى كان له الآثر الإيجابي في تقديم الخدمات الطبية و العلاجية للمرضى المترددين على المستشفى الجامعي.

جاء ذلك خلال افتتاحه لوقائع المؤتمر السنوي الثاني لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بعنوان “التكامل بين الطب المعملي والممارسات الإكلينيكية”، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب، والدكتور نهله نصير وكلية الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، ووكلاء كلية الطب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية والأقسام الطبية الأخرى وبمشاركة نخبة من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية.

كما دعا رئيس الجامعة إلى ضرورة زيادة الدرجات العلمية المشتركة مع الأقسام الطبية نظراَ لطبيعة عمل القسم وتكاملة مع كافة التخصصات الطبية الأخرى وهو ما يعد تأكيداً لاستراتيجية الجامعة فى تحقيق عنصر التكاملية بين الأقسام والاتجاه إلى تشجيع الأبحاث البينية والدقيقة بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والتأهيل لسوق العمل ومواكبة التطورات العالمية فى المجال الطبى.

وأشاد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بدور وتميز كلية الطب لما تضمه من كوادر بشرية متميزة و منتجه ساهمت فى التطوير و الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وكذلك بالجهد العلمى فى مجال البحث العلمي و النشر الدولى للقسم، مشيداَ بدعم ورعاية إدارة الجامعة بقيادة رئيس الجامعة، حيث نجح القسم فى أن يكون عبر أدائه العلمي والبحثى ركيزة أساسية فى عمل المنظومة الطبية لجامعة كفر الشيخ، ولعل مفتاح نجاح القسم وتميزه يكون فى سعيه إلى التطوير الدائم والمتعاقب على نحو إستلزم من إدارة الجامعة العمل على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لتحقيق مسيرة عمل متميزة للقسم.

وأشاد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجهود القسم ودوره في الارتقاء بالطب المعملى بالمستشفيات الجامعية بوجه عام سواء تشخيصياً أو علاجياً أو بحثياً، وهو ما جاء نتيجة للطفرة الكبرى التى حدثت بالقسم ومعامله المتخصصة فى الآونة الأخيرة، موجهاً شكره لكافة كوادر القسم على تعاونهم مع مختلف المستشفيات الجامعية والأقسام الطبية من أجل خدمة المرضى والتخفيف عنهم.

وخلال كلمته وجه الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، تحيه شكر وتقدير لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبدالرازاق دسوقي، للجهود المبذوله وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للكلية والتي شهدت طفرة طبية كبيره وكذلك للمنظومة الطبية داخل جامعة كفر الشيخ بما ساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية والتشخيصية المقدمة لملايين المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات الدلتا.

ومن جهتها، استعرضت الدكتورة نهلة نصير، جهود القسم وما شهده من تطوير وترتيب الأولويات الاستراتيجية للمعامل الطبية الإكلينيكية للقسم والتطوير والتجديد للبنيه التحتية لمعمل بنك الدم بالمستشفى الجامعى و كذلك تطوير الجزء الإداري للقسم وتأهيل كافة معامل القسم للاعتماد الدولى، كما استعرضت جهود أعضاء هيئة التدريس بالقسم المتميزة فى مجال البحث العلمى والنشر الدولى.

وأضافت أن القسم قد دأب على عقد هذا المؤتمر بصفة دورية لاستعراض الجديد فى مجال الطب المعملي بهدف تبادل الآراء والخبرات العلمية والطبية بين الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية.