عمومية "مصر للفنادق" تعتمد الموازنة التقديرية وتشكيل مجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للفنادق، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي المقبل 2023 - 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها تستهدف تحقيق صافي ربح يبلغ 546.84 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وأضافت أنها تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 394.5 مليون جنيه خلال 2023 - 2024.

وأشار إلى تعديل الموازنة التقديرية على أساس استهداف سعر بيع الغرفة بفندق الريتزكارتون بمبلغ 290 دولار.

كما اعتمدت العمومية تعيين مجلس إدارة للشركة اعتبارًا من 1 يناير الماضي وحتى نهاية مدة المجلس الحالي في 15 يونيو 2024، برئاسة حسين رضوان، وتعيين عمرو عطية جمعه عضوًا منتدبًا تنفيذيًا.

يشار إلى أن مصر للفنادق، حققت صافي ربح بقيمة 658.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 274.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 688.77 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 389.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.