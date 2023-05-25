الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"البحوث التربوية" تقترح وجود كيان ثابت ومستقل لرسم السياسة التعليمية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت فاتن عزازي، عضو مجلس إدارة مركز القومي للبحوث التربوية، إن السياسة التعليمية فى مصر غير مستقرة وتتغير بتغير الوزير مما تسبب فى ضعف النظام التعليمي فى مصر.

وأوضحت "عزازي" خلال كلمتها بالجلسة النقاشية الأولى للجنة التعليم بالمحور المجتمعي فى الحوار الوطني، أن مصر كانت من اوائل الدول التي تستقبل وفودا للاستفادة من خبراتها التعليمية، ولكن مع الزيادة السكانية تقلص الإنفاق على الخدمات الأساسية والأكثر تأثرا منها كان التعليم خاصة فى ارتفاع الكثافة وانخفاض عدد المعلمين.

وأضافت أن المنظومة التعليمية تعاني من مشكلات إدارية كبيرة خاصة ضعف المؤسسات المستقلة التي تهم بالتعليم، بالإضافة إلي إنشاء كيانات جديد أخذت دور قديمة قائمة بالفعل فتفرقت المسئولية  وضاعت المحاسبية.

واقترحت عضو مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية، وجود كيان ثابت ومستقل لرسم السياسة التعليمية للدولة، فضلا عن إعادة هيكلة الهيئات القومية المستقلة للتعليم، وإنهاء جميع قرارات تسيير الأعمال للهيئات المستقلة التابعة للتعليم.

الحوار الوطنى الجلسة النقاشية الأولى السياسة التعليمية الزيادة السكانية المنظومة التعليمية المحور المجتمعي نظام التعليم منظومة التعليم

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