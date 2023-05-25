الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "الإسكندرية لتداول الحاويات" تقفز إلى 3.5 مليار جنيه خلال 10 أشهر

ارشيفية
ارشيفية

أظهرت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 140%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي ربح بلغ 3.53 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل 2023، مقابل 1.47 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال العشرة أشهر إلى 3.82 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سجلت صافي ربح بلغ 2.78 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية فبراير الماضي، مقابل أرباح بلغت 987.12 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ8 أشهر إلى 2.91 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقابل 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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