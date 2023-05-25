خسائر "أسمنت سيناء" الفصلية تتراجع 13% على أساس سنوي

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسمنت سيناء، خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع خسائر الشركة بنسبة 13%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها حققت خسائر بلغت 58.47 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بلغت 67.19 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.24 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 475.57 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 56.29 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل خسائر بقيمة 66.25 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من 2022.

يشار إلى أن أسمنت سيناء حققت صافي خسائر بلغ 330.41 مليون جنيه خلال 2022، مقابل خسائر بقيمة 354.03 مليون جنيه خلال العام المنصرم له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.34 مليار جنيه، مقابل 1.44 مليار جنيه خلال عام 2021.

وعلى مستوى القوائم المستقلة؛ فقد حققت الشركة خسائر خلال العام الماضي بقيمة 319.8 مليون جنيه، مقابل 344.99 مليون جنيه خسائر خلال 2021.