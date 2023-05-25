محافظ الجيزة يتابع أعمال الرصف بطرق الرياح الناصري بمنشأة القناطر

واصلت محافظة الجيزة، أعمال رصف وتطوير لعددٍ من الشوارع الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وخطه المحافظة لفتح شرايين مرورية جديدة وتفتيت الكثافات المرورية.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال رصف طريق الرياح الناصري نكلا نطاق الوحدة المحلية ببرقاش والجاري تطويره وتوسعته بمركز ومدينة منشأة القناطر لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما اطلع محافظ الجيزة، على نسب تنفيذ أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية بشارع ترعة عبدالعال١ بحي بولاق الدكرور بدءًا من شارع التحرير حتى الطريق الدائري في إطار خطة تطوير شامله يشهدها الطريق لتحسين حركة سير المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة، أعمال وضع الطبقة السطحية لطريق زكريا إدريس بمدينة الحوامدية بدءًا من شارع سعد زغلول.

وتابع محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق في تنفيذ خطة رفع كفاءة ورصف عدد من الطرق وشملت رصف طريق البراجيل أوسيم بطول ٥ كم، حيث تم وضع الطبقه السطحية للرصف وجارٍ استكمال أعمال التطوير، بالإضافة إلى وضع الطبقة السطحية بطريق المنصورية نطاق كرداسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.