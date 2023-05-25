رئيس "تعليم البرلمان" يدعو لعقد مؤتمر قومي لبحث ملف التعليم

دعا الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إلى عقد مؤتمر قومي للتعليم خلال الفترة المقبلة بمشاركة جميع المختصين وأولياء الأمور.

جاء ذلك في جلسة التعليم ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطنى، حيث حضر هاشم ممثلا عن حزب "مستقبل وطن"، مؤكدًا أن الحزب يرى أيضًا مع عقد المؤتمر القومي أهمية العمل على المراجعة الشاملة لقانون التعليم الحالي وإجراء التعديلات اللازمة وخاصة على مستوى العلاقة ما بين التربية والتعليم والتنمية المحلية.

ولفت النائب سامي هاشم، إلى أن مستقبل وطن يرى أهمية العمل على الحصر الشامل للأراضي الفضاء للاستفادة منها في بناء المدارس وسد العجز، مع العمل على تفعيل قانون الوقف الخيري في هذا الملف الذي لم يتم تفعيله حتى الآن.

وأكد رئيس لجنة التعليم أيضًا على ضرورة العمل بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، مع السعي نحو مواصلة الجهود في تعيين الـ١٥٠ الف معين لسد العجز، مع العمل على سرعة تقديم قانون مزاولة مهنة التدريس من الحكومة إلى البرلمان.

كما أكد أهمية مواصلة أعمال تطوير المناهج بالمراحل الاعدادية والثانوية مع تقسيم ما حدث في المرحلة الابتدائية، َومواصلة أيضًا تأهيل القيادات التربوية على أن يتم العمل على وضع معايير دخول الجامعات مع مجموع الثانوية العامة حتى يكون سبيل للقضاء على الدروس الخصوصية.

وشدد عضو النواب على أهمية التوسع في التعليم الفنى للقضاء على البطالة، ومراجعة منظومة النيل، وأيضا التعليم الخاص والدولية ودعمها، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوة الحوار الوطني.