وزير التجارة يبحث مع مسؤولي شركتين سعوديتين التوسع في الاستثمار بمصر

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، مع المسؤولين في شركتين سعوديتين متخصصين في مجال الطاقة وتحلية والمياه والصناعات الغذائية.

وقال الوزير، خلال اللقاء، إن اللقاء الأول تناول أنشطة الشركة المتخصصة في مجالي الطاقة التقليدية والمتجددة وتحلية المياه، حيث يبلغ حجم استثماراتها في العالم حوالي 75 مليار دولار، وهي من أكبر الشركات المستثمرة في محطات الطاقة على مستوى العالم.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس ، أشار الوزير إلى أن الشركة بدأت أعمالها في مصر منذ عام 2015، وتبلغ قيمة استثماراتها حتى الآن في مصر نحو 2 مليار دولار، موضحًا أن الشركة تتعاون مع عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث نجحت الشركة خلال الفترة الماضية في تنفيذ وإنشاء 3 محطات طاقة شمسية في مشروع بنبان بأسوان.

ونوه بأن الشركة عدة اتفاقيات تضمنت اتفاق لإقامة مشروع لإنتاج طاقة الرياح في منطقة خليج السويس بإجمالي استثمارات 1.5 مليار دولار، والذي سيكون أكبر مشروع في الشرق الأوسط في هذا المجال، إلى جانب اتفاق لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكر أن الشركة تسعى خلال المرحلة المقبلة وعن طريق المشروعات التي تنفذها حالياً إلى زيادة استثماراتها في السوق المصري لتبلغ 12 مليار دولار، لافتاً إلى أن الشركة تعد إحدى الشركات التي تم تأهيلها لأعلى فئة في المشروعات المتوقع طرحها من خلال برنامج مصر الطموح لإنتاج حوالي 3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً.

وقال إن اجتماع الشركة المتخصصة في إنتاج الصناعات الغذائية، استعرض خطط الشركة التوسعية في السوق المصري في مجال الصناعات الغذائية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًَا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والاجنبية العاملة في السوق المصرية، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار إلى الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرية في قطاع الصناعات الغذائية، مضيفًا أن الشركة تتواجد في عدد كبير من الاسواق الاقليمية والعالمية وتعد إحدى كبريات الشركات المستثمرة في السوق المصري في مجال الصناعات الغذائية حيث تسهم في توفير احتياجات السوق المحلى وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ولفت إلى حرص الشركة على تعزيز تواجدها في مصر من خلال التوسع في صناعات غذائية جديدة في واحدة من أكبر الأسواق التي تنتشر بها الشركة خارج المملكة العربية السعودية.

ونوه بأن قطاع المنتجات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات السعودية للعمل بالسوق المصرية، والاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية.