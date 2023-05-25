ممثل حزب الكرامة: الدستور هو المرجعية فى بناء الشخصية المصرية

قالت سهام نجم، ممثل حزب الكرامة، إن الدستور هو المرجعية فى بناء الشخصية المصرية، ومن ثم فهو حق مكفول للجميع وفقًا للدستور.

وتابعت "نجم": "الدستور ينص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأشارت إلى أن التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

واستطردت ممثل حزب الكرامة: "التعليم حق إنسانى، وقوة للمنفعة والصالح العام، ليكون مسارًا قويًا مع كل برامج التنمية، وأنه ليس سلعة تخضع للعرض والطلب، ومدخلًا للعمالة الاجتماعية، وللأسف لدينا 6 أنظمة للتعليم تفرق بين أبناء الوطن الواحد، ويوجد 55% من الكتلة البشرية فى أنظمة تعليمية مختلفة".

واقترحت إنشاء أكاديمية أو مفوضية علمية مستقلة تكون معنية بالسياسات العملية التعليمية وقدرتها فى إحداث حراك اجتماعى، وإنشاء خرائط ديموغرافية للتعليم، وزيادة المخصصات التعليمية فى الموازنة لـ6% لتصل إلى 10% من الناتج القومى، وتعزيز المسألة والرقابة فى المنظومة لمكافحة الفساد وبناء جسور الثقة مع المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟.