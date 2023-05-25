29 مايو.. انطلاق ملتقى التوظيف بمعهد تكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات iTi، التابع لوزارة الاتصالات فعاليات ملتقى التوظيف، بمقره بالقرية الذكية، الإثنين، 29 مايو 2023، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI وعدد من قيادات المعهد.

وتتضمن فعاليات الملتقى عقد عدد من ورش العمل يقدمها خبراء من شركات محلية وعالمية، بالاضافة الي جلسات لتوعية الخريجين بفكرة التوظيف وفرص العمل المتاحة، وأيضًا جلسات للتوعية والتعريف بمميزات العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات.