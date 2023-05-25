منهم دياب ونادية مصطفى.. نجوم يستعدون للعودة للغناء

يستعد عدد كبير من المطربين في العودة مرة أخرى لعالم تقديم الأغاني، ومقابلة جمهورهم بأعمال فنية مختلفة على طريقة "السنجل"، أبرزهم الفنانة نادية مصطفى ومحمد فؤاد وآخرين.

وتعود الفنانة نادية مصطفى للغناء من بوابة "يسلملي ذوقهم" وهو من إخراج رودينا حاطوم، وجاء الكليب بتستعراضات راقصة، وأطلت نادية مصطفى على الجمهور بأربع إطلالات منوعة، وتم تصويرها في الأهرامات وقصر محمد علي، وهي من كلمات نور عبدالله وألحان الدكتور مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام.

وعلى نفس المنوال، يعود المطرب دياب لعالم الأغاني عقب نجاحه الكبير في عالم التمثيل، وذلك من بوابة عمل يجمعه بفريق مسار إجباري بأغنية حملت اسم "حبة طبطبة "، وهي من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى.

وتقول كلمات الأغنية: "شكرا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قولت إزاي مقومش.. بشكر لساني شكر واجب.. دا اللي مش عاجب وعاجب.. دا اللي طول الوقت ساكت.. قاللي وقت اللوم ملومش".

وعاد النجم محمد فؤاد إلى السينما بعد غياب دام أكثر من 18 سنة مع آخر فيلم له غاوي حب (2005)، ليخلق حالة من النوستالجيا لدى الجمهور الذي تفاعل بشكل إيجابي مع الأغنية داخل دور العرض من خلال الأغنية الثانية للفيلم الرومانسي الكوميدي المطاريد الذي عرض مؤخرا، كما قد اكد انه سيعمل بشكل اكبر في الفترة المقبلة وسيكون هناك أغان جيدة وأحسن من كامننا ولديه نحو 70 أغنية على حد وصفه.

ويستعد المطرب لؤي خلال الفترة المقبلة لطرح ثلاث أغاني جديدة، يعود بها للجمهور، ومن المقرر طرحهما على منصات الموسيقى وموقع “يوتيوب”، الأولى بعنوان “أجمع يا حساب”، والأغنية الثانية “أول سر”، والثالثة تحمل عنوان “شاهد قبل الحذف”، والأغاني الثلاث من كلمات محمود عادل كلازا.