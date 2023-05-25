حملات تفتيشية على المحلات والمطاعم بالغردقة

نفذّت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه، حملتها التفتيشية الأسبوعية على المحلات مساء أمس، على عدد 13 محلًا تابعًا لحي شمال و2 تابعين لحي جنوب الغردقة، شملت مطاعم، وكافيهات، ومخبز، وسوبر ماكت، ومحلات بيع موبيلات، وعطارة، وذلك للتأكيد على سلامة الأغذية والتأكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومتابعة الأسعار ومدى توافر السلع الرئيسية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر نظافة عامة، و٩ محاضر لعدم وجود شهادة صحية، 4 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، كما تم توجيه انذارات لاستيفاء بعض الملاحظات الصحية واشتراطات الأمن الصناعي.

وقامت الحملة بالتنبيه على هذه المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح إشغال التوجه لحي شمال لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات.

وأكد رئيس مدينة الغردقة، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة.

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