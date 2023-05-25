الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس "صندوق التنمية الحضرية" لمتابعة تطوير عواصم المحافظات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، صباح اليوم، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المرافق له، وذلك لبحث آخر مستجدات الموقف التنفيذس للمشروع القومس لتطوير عواصم المحافظات والجاري تنفيذه بقرية الراهب بشبين الكوم.

ورحّب المحافظ بالحضور على أرض محافظة المنوفية، معربًا عن تقديره لجهود صندوق التنمية الحضرية فى تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بالمحافظة، فضلًا عن دعم كل خطط التنمية وذلك بهدف الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل على ضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية.

وتناول اللقاء، مناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات بقرية الراهب بشبين الكوم والذي يتضمن إنشاء 1672 وحدة سكنية على مساحة 15,8 فدان؛ لتوفير مشروع سكني متكامل الخدمات يضم (مسجد، حضانة، مخبز، ملعب خماسي، محلات تجارية، محطة رفع صرف صحى، أماكن انتظار للسيارات، مساحات خضراء).

وأشاد رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بالجهود المضيئة التي يبذلها محافظ المنوفية، في تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنفيذ المشورع القومي وخطط الصندوق على أرض المنوفية والتي ستسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ المنوفية، درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية  تقديرًا لجهوده.

اشرف مصطفى الاقتصادي الأوضاع المعيشية الإدارة المركزية اخر مستجدات أبو ليمون الاستاذ

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