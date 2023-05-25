الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أبوبكر الجندى: المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب وأهم من الإصلاح الاقتصادى

اللواء أبوبكر الجندي،
اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز القومي للتعبئة العامة

قال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء سابقًا ووزير التنمية المحلية سابقًا، إنه يأمل أن يصل بنا هذا الحوار إلى ما تستحقه بلدنا.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مناقشة القضية السكانية بالحوار الوطني: خلال مدة عملي بالجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء، اتضح أن مشكلتنا هي تنفيذ الحلول اللازمة للقضية السكانية.

وعلق: وجدنا أن أكثر السيدات إنجابًا هن الأفقر، ومتواجدات بالأطراف، وهناك نقص في خدمات تنظيم الأسرة في المناطق ذات معدل الإنجاب العالي.

وطالب: لا بد من حلول لتوفير أطباء وتمريض في المناطق النائية ذات معدل الإنجاب المرتفع.

وشدد: المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب وأخطر وأهم من الإصلاح الاقتصادي، ولا بد من تطوير الوسائل لتخفيض معدل الإنجاب.

الاصلاح الاقتصادي الحوار الوطنى القضية السكانية المناطق النائية المشكلة السكانية

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