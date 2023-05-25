الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس جامعة بنها الأسبق: نحتاج لكيانات مستقلة بعيدة عن الأجهزة التنفيذية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد د. على بدر الدين، الرئيس الأسبق لجامعة بنها، أهمية أن تكون جهود التطوير بالتعليم في مصر متضمنة وجود كيانات مستقلة تنظم العملية ككل بعيدًا عن الأجهزة التنفيذية، وذلك مثلما يتم على مستوى الإدارة الإنجليزية.

جاء ذلك فى كلمته بجلسة التعليم بالحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الكيانات المستقلة قد تكون ممثلة في الهيئة العليا للتعليم في مصر، بحيث تكون هي المنظم الكامل لكل آليات العملية التعليمية.

ولفت إلى أن الدول المتقدمة تتجه لهذا السياق على أرض الواقع بشأن الكيانات المستقلة، وهو ما يساعد على تفعيل القوى الناعمة والتأثير الحقيقي في الشارع، فيما عقب على حديثه د. جمال شيحة، المقرر العام للجنة التعليم، بالتأكيد على أن هذا الطرح يدعم وجود الهيئة العليا للتعليم في مصر.

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