السفير الإيطالى: مجمع إنتاج الكوارتز يمثل نموذجًا فريدًا على مستوى العالم

قال ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا في مصر: شرف عظيم لي أن أشارك في افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز.

وأضاف ميكيلي، في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الخميس، إن "العمل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركتنا بريتون وميترالي إندستريالي من جهود لإنشاء هذا الصرح الصناعي هو مثال عملي على الإمكانات الكبيرة للتعاون الصناعي بين مصر وإيطاليا".

وأضاف: "سيتمكن المصنع الجديد من معالجة الكوارتز من مناجم مرسى علم بأحدث الأجهزة الإيطالية من أجل تصنيع منتجات راقية ستصل إلى أهم الأسواق العالمية"، لافتًا إلى أن "هذا المشروع المشترك يهدف إلى توفير المزيد من القيمة المضافة للصادرات المصرية من المواد الخام وخلق مجال ملائم لإنتاج منتجات عالية الجودة".

ونوه بأن "المشروع باستثمار يتجاوز 80 مليون يورو، بما في ذلك الأعمال المدنية، ممثلًا نموذجًا فريدًا على مستوى العالم".