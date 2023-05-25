ضبط عصابة تنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بتعرفه على أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتغيير مبلغ مالى للدولار، وعقب حضوره للمكان المتفق عليه بمنطقة المعراج بدائرة القسم، فوجئ بقيام عدد 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى مُنتحلين صفة رجال الشرطة بالاستيلاء منه على مبلغ مالى وقدره 300 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة - الإسكندرية".

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الجيزة، الإسكندرية" تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 3 سيارات مملوكة لثلاثة من المتهمين- مبالغ مالية "عملات محلية، أجنبية"- طبنجة صوت وعدد من الطلقات محدث صوت - عدد ٣ تماثيل مُقلدة" تُستخدم فى أعمال النصب " - عدد 7 هواتف محمول "بفحصهم تبين قيامهم بعرض التماثيل المُقلدة المضبوطة بحوزتهم على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد النصب على ضحاياهم).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والفرار هرباً مستقلين السيارات المشار إليها، وأضافوا باستخدام التماثيل المقلدة فى ارتكاب جرائم النصب عقب إيهام ضحاياهم بأنها تماثيل أثرية حقيقية وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط جزء من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، باستدعاء المبلغ اتهمهم بارتكاب الواقعة.