الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى: مشروع إنتاج الكوارتز يوفر عملة صعبة للدولة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مجمع إنتاج الكوارتز يمثل فرصة استثمارية مهمة يجب استغلالها، مضيفًا: "نحتاج إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين".

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة: "محتاجين من المستثمرين في مصر وخارجها أن يستغلوا الفرص الاستثمارية التي تتاح"، مؤكدًا أن الفرص ليست كثيرة.

السيسي: مشروع إنتاج الكوارتز يوفر عملة صعبة للدولة

وأشار إلى أن الدولة حريصة على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات في قطاع البترول، مؤكدًا أنه يجب الاستفادة من المواد الخام المتوفرة في قطاع التعدين.

وشدد الرئيس على أن مشروع إنتاج الكوارتز يوفر عملة صعبة للدولة، بالإضافة إلى توفير مبالغ مالية من التصدير إلى الخارج.

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